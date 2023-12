Lavori per la fermata Lazio, rivoluzione del traffico: chiude un tratto di viale delle Alpi

L'avanzamento dei lavori per la realizzazione della fermata Lazio del passante ferroviario comporterà nuove modifiche alla viabilità nella zona. Su tutte la chiusura ad auto, moto e pedoni della carreggiata di viale delle Alpi, nel tratto tra l'incrocio di viale Lazio e via Umbria. E' quanto previsto da un'ordinanza dello scorso 14 dicembre firmata da Francesco Palazzo, dirigente comunale dell'ufficio Traffico e mobilità ordinaria. Il provvedimento sarà valido dalla comunicazione dell’inizio dei lavori sino al 31 dicembre 2024 e comunque fino a cessate esigenze.

Nuovi divieti in viale delle Alpi

Altre variazioni previste sono: l'istituzione del divieto di sosta nel tratto di viale delle Alpi tra via Umbria e il civico 93/E della stessa viale delle Alpi; lo spostamento dei parcheggi riservati alla farmacia Viola e della sosta riservata ai disabili al civico 75. Le due aree soppresse, a causa dei lavori, saranno realizzate a cura dell’Impresa Manelli, che sta eseguendo gli interventi, in proiezione trasversale opposta sulla carreggiata a monte di viale delle Alpi, nel lato destro rispetto al senso di marcia in prossimità del civico 34, con validità sino a fine lavori. Sempre sulla corsia lato monte, all'altezza del civico 36, per le esigenze del Poliambulatorio medico - Analisi Cliniche Riamed, saranno istituiti due posteggi riservati alle autovetture al servizio di disabili.

Chiusa anche via Frasca Polara

L'ordinanza prevede ancora che in via Umbria, tra il civico 11 e viale delle Alpi, venga istituito il divieto di sosta ambo i lati. In viale delle Alpi, nel tratto compreso tra via Pietro Frasca Polara e l’incrocio di viale Lazio, sarà attivato un divieto di sosta su entrambi i lati, con l’istituzione (dalle 7 alle 20 solo nei giorni feriali) della chiusura al transito veicolare a eccezione dei mezzi di cantiere, mezzi di rifornimento carburanti, mezzi di soccorso in emergenza e forze dell'ordine.

Stop alla corsia riservata di viale Lazio e modifiche al 625

Il provvedimento stabilisce anche la sospensione della corsia contromano di viale Lazio, riservata ai bus e ad altri mezzi autorizzati, nel tratto compreso tra la via Guido d'Arezzo Giovanni e via Tevere. La linea del bus 625 proveniente da viale Regione Siciliana sarà dunque deviata in via Giovanni Zappalà per proseguire in via Principe di Paternò, seguendo il successivo percorso che rimarrà invariato. "Per quanto riguarda passi carrabili, accessi vari e viabilità interna tra i condomini - recita l'ordinanza - si rimanda agli impegni sottoscritti tra l'amministrazione comunale, le società Rfi, Italferr e l’Impresa Manelli con verbale dell'8 novembre 2023".

La segnaletica di preavviso

La stessa Impresa Manelli è chiamata a piazzare la segnaletica di preavviso con indicato la direzione per il percorso da seguire verso Viale Lazio nelle seguenti strade: via Umberto Giordano in direzione viale Lazio, incrocio con via Principe di Paterno; viale delle Alpi all'incrocio con via delle Magnolie; via Sciuti incrocio viale Lazio. In viale delle Alpi nel tratto compreso tra via Principe di Paterno in direzione viale Lazio, sarà vietato il transito ai veicoli superiori a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei mezzi di cantiere, mezzi di rifornimento carburanti, mezzi di soccorso in emergenza e forze dell'ordine. L'impresa, inoltre, installerà la segnaletica di preavviso di cantiere stradale con segnale di restringimento carreggiata: in via Sciuti e in via Empedocle Restivo all'incrocio con viale Lazio. Per altre informazioni è possibile scaricare qui l'ordinanza completa.