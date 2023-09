Viale delle Alpi, lavori per la fermata Lazio e mugugni: "Caos e alberi abbattuti"

Al termine dei lavori, se tutto andrà bene, sarà la fermata Lazio del passante ferroviario, uno snodo cruciale dei treni verso l'aeroporto in una delle zone a più alta densità abitativa della città. Prima di allora però chi vive in questo tratto di viale delle Alpi dovrà sopportare scavi, rumori e tutto ciò che ne deriva dalla presenza di un cantiere. L'intervento affidato alla Manelli Impresa spa, per circa 41 milioni di euro, dovrebbe durare tre anni e mezzo, ma la fase preliminare è già iniziata non senza un po' di caos e qualche mugugno.

C'è chi ha storto il naso per l'abbattimento di oltre una trentina di alberi, come registrato anche da una segnalazione giunta a PalermoToday. C'è da dire che parte degli arbusti, nella parte più vicina a viale Lazio, sono già stati rimpiazzati da nuove piante. Il nodo però non è solo ambientale. Un'ordinanza del Comune, dello scorso 8 settembre, infatti ha fatto scattare una serie di divieti temporanei per la sosta e per la circolazione sia veicolare che pedonale. I tratti coinvolti dal provvedimento sono: viale Lazio dall’altezza uscita di emergenza della scuola Tomaselli fino all'angolo con viale delle Alpi; viale delle Alpi di fronte all'area del cantiere per la realizzazione della fermata e viale delle Alpi dal civico 81 a 85. Si tratta di un'area in cui si trovano oltre alla scuola, anche diversi negozi, una farmacia, centri medici ed edifici residenziali. Ed è inevitabile che la presenza di trivelle, trincee, transenne causi disagi.

La fermata Lazio

Al momento è in corso l'indagine esplorativa sul sottosuolo. Gli operai e i tecnici sono chiamati al tracciamento di eventuali sottoreti non censite per, eventualmente, chiederne lo spostamento. Al termine di questa fase, potrà essere aperto il cantiere. In teoria entro la fine dell'anno. Da allora inizieranno le opere per la realizzazione della fermata Lazio. Una mini stazione che sarà realizzata in sotterranea, a circa 26 metri al di sotto del piano campagna, e si svilupperà su un totale di cinque livelli, di cui uno solo fuori terra che ospiterà l’accesso ai binari. La fermata Lazio sarà costituita da due marciapiedi, uno in direzione Trapani/Punta Raisi e uno in direzione Palermo Centrale, realizzati in linea con gli attuali standard metropolitani europei, che garantiranno un elevato comfort ai viaggiatori e l’accessibilità alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, grazie alla realizzazione di percorsi per non vedenti, scale mobili e ascensori.