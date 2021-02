Via Principe di Granatelli e via Salvatore Vigo, lavori di restyling quasi completati

Sono in fase di completamento i lavori di restyling tra la via Principe di Granatelli e via Salvatore Vigo. Questa mattina, il vice sindaco Fabio Giambrone ha effettuato insieme all'assessore alle Culture, Mario Zito un sopralluogo all'interno del cantiere. I lavori sono eseguiti dal personale Coime in raccordo con la Sovrintendenza ai Beni Culturali.

Erano presenti anche i consiglieri della quarta commissione consiliare, Gianluca Inzerillo, Roberta Cancilla, Carlo Di Pisa, Caterina Orlando e Antonino Randazzo, insieme a Francesco Teriaca dirigente Coime, all'architetto Liliana Zichichi e ad alcuni rappresentanti dei residenti della zona.

I lavori in questa area pedonale verranno completati con il posizionemento di ementi di arredo e verde, panchine, fioriere, ed istallazioni artistiche, opere donate alla città da alcuni artisti. Nell’intera area sono state rimosse tutte le barriere architettoniche che potevano diminuire l’usufruibilità ai cittadini diversamente abili.

"L'intervento realizzato in via Granatelli - ha commentato Fabio Giambrone - è un modello perché oltre alla collaborazione istituzionale fra Comune e Sovrintendenza ha visto la collaborazione ed un coinvolgimento attivo dei cittadini e degli operatori commerciali della zona. Un motivo per proseguire con interventi analoghi, anche grazie al Coime e proseguendo con la necessaria collaborazione del Consiglio comunale". "Un ringraziamento alle maestranze del Coime, all'amministrazione comunale, ai residenti e agli artisti che hanno donato le opere di abbellimento dell'area - dicono dagli uffici del Comune - è stato esperssso anche dal presidente della Commissione, Franscesco Inzerillo".