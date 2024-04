Sono iniziati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale della quarta circoscrizione e tutte le aree limitrofe hanno subito pesanti ripercussioni al transito veicolare. Nei prossimi giorni si proseguirà lungo via Brasa, viale Regione Siciliana e corso Calatafimi, dalla Rocca a Porta Nuova

VIDEO | Partono i lavori in via Basile e il traffico va in tilt: anche le ambulanze restano imbottigliate