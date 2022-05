VIDEO | Lavori urgenti alla rete idrica in centro città, terminati gli interventi di manutenzione

Sono terminate alle 15 le operazioni che hanno interessato due distinti punti di una grossa tubazione. In piazza Principe di Camporeale in azione due squadre di operai. L'Amap: "In queste ora potrà verificarsi una lieve torbidità dell'acqua, che si normalizzerà velocemente"