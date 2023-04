Uffici postali di Alia e Alimena chiusi per lavori: a inizio maggio saranno attivate le postazioni mobili

Chiudono i battenti per lavori di manutenzione straordinaria gli uffici postali di Alia e Alimena. Lo rende noto Poste italiane, spiegando che si tratta di "interventi per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza". La riapertura è prevista per la fine di giugno.

"Le due sedi - si legge in una nota - sono inserite nell’ambito di 'Polis-Casa dei servizi digitali', il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15 mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide".

La trasformazione degli spazi degli uffici postali di Alia e Alimena consentirà lo sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Nelle sedi rispettivamente di via Vittorio Emanuele e via Tenente Consoli i cittadini avranno a disposizione anche i molti servizi della pubblica amministrazione, quali la carta d’identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto d’armi, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro.

Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantisce ai cittadini di Alia la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio postale di Roccapalumba e, dal prossimo 3 maggio, presso un ufficio postale mobile in via Cavour e disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35.

A partire da venerdì 5 maggio anche nel Comune di Alimena sarà presente una sede mobile con i medesimi orari di apertura. Fino ad allora per i cittadini alimenesi è disponibile una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Bompietro. Al termine dei lavori di adeguamento, le due sedi principali di Poste Italiane torneranno disponibili per i cittadini con i consueti orari.