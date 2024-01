Svincolo di Brancaccio, dopo anni di intoppi al via il cantiere: "Compiuto un passo importante per la città"

Con la consegna del cantiere all'impresa aggiudicataria - la Mammana Michelangelo srl di Castel di Lucio (Messina) - partono ufficialmente i lavori dello svincolo di Brancaccio, lato mare, che dovranno essere completati in 390 giorni. Si tratta di una delle due rampe della "Porta sud": l'infrastruttura consentirà un secondo accesso al centro commerciale Forum e un alleggerimento del traffico.

Dopo anni di stop e lavori non conclusi - a causa intoppi burocratici e questioni giudiziarie - inizia così il conto alla rovescia per l'apertura dello svincolo, che garantirà un accesso alla città alternativa alla via Oreto per chi proviene dall'autostrada. I lavori, che avranno un costo complessivo di circa 3,2 milioni, prevedono innazitutto la rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente in tutta la zona e il diserbo; successivamente si passerà alle opere stradali.

Nella parte opposta, la rampa lato monte, i lavori verranno invece realizzati dal Consorzio Italia Scarl di Santa Venerina. Un progetto di quasi 5 milioni, che contempla anche alcune opere a servizio del quartiere di Brancaccio fra parcheggi, nuovi impianti d'illuminazione e caditoie. "Con la consegna dei lavori - afferma l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando - compiamo un passo importante per la città. Monitoreremo costantemente l'andamento del cantiere, affinché vengano rispettati i tempi di realizzazione dell'opera".

Per il capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio, Dario Chinnici, "grazie all'impegno del sindaco Lagalla, dell'assessore Orlando e dell'amministrazione comunale, i cantieri hanno finalmente tempi certi e le opere pubbliche non sono più una chimera. Lo svincolo il mare era atteso da decenni e finalmente, una volta ultimato, consentirà di collegare questa porzione di città al resto dell'area metropolitana. Si tratta dell'ennesimo e tangibile segnale che Palermo ha finalmente voltato pagina".