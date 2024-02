"Oggi sono stati affidati i lavori per il completamento dello svincolo di Brancaccio "lato monte" alla ditta aggiudicataria Consorzio Italia Scarl Santa Venerina, finanziati con fondi europei del Pnrr". A dirlo è l'assessore ai Lavori pubblici del Comune, Salvatore Orlando, che aggiunge: "L'opera oggi affidata, unitamente ai lavori già incorso sullo svincolo "lato mare", consentirà l'ultimazione della cosiddetta 'Porta Sud' della città, un'opera strategica prevista negli strumenti di programmazione urbanistica e da troppo tempo attesa, che migliorerà l'accesso alla città permettendo un notevole decongestionamento del traffico".

L'opera, dall'importo di 4.9 milioni, è finanziata con fondi Pnrr. Così il presidente della VII commissione consiliare Pasquale Terrani: "Giornata particolare oggi, per la consegna dei lavori dello svincolo, con il completamento del prolungamento della via di penetrazione della zona industriale Brancaccio e raccordo per la circonvallazione esterna stralcio Sud. Questi lavori, oltre alla sistemazione dell'area e dei marciapiedi della bretella laterale dell'autostrada, sono interventi strategici per Palermo e per tutti i residenti della provincia. Va dato merito al sindaco Roberto Lagalla, unitamente all'assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando e ai tecnici per avere ripreso e accelerato l'iter del completamento per l'aggiudicazione dell'opera".

Quasi un mese fa invece - con la consegna del cantiere all'impresa aggiudicataria (la Mammana Michelangelo srl di Castel di Lucio) - sono ufficialmente partiti i lavori dello svincolo di Brancaccio, lato mare, che dovranno essere completati entro l'anno. Si tratta di una delle due rampe della "Porta sud": l'infrastruttura consentirà un secondo accesso al centro commerciale Forum e un alleggerimento del traffico