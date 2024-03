Lavori allo svincolo di Brancaccio, nuova ordinanza per evitare l'isolamento delle aziende di viale Regione

L'ufficio Traffico ha emanato questa mattina una nuova ordinanza con l'obiettivo di evitare che i lavori lato monte per lo svincolo di Brancaccio, all'altezza del Forum, isolino le aziende di viale Regione Sud Est. A darne notizia è il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, dopo un incontro con imprenditori, commercianti e residenti della zona che si è svolto alla presenza dell’assessore alla Mobilità e Traffico Dario Falzone.

L'ordinanza prevede il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra Cortile Di Fresco e l’innesto con via Messina Montagne e il cambio del senso di marcia in via Giovanni Di Stefano direzione via Ciaculli. "Per la parte centrale interessata dai lavori - si legge in una nota firmata dai consiglieri Giuseppe Milazzo, Teresa Leto e dal presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico, presenti all'incontro assieme al consigliere di circoscrizione Giovanni Colletti - è stato richiesto un tavolo tecnico, subito dopo Pasqua, con gli uffici dei Lavori pubblici. La proposta avanzata è quella di chiedere alla ditta esecutrice dei lavori di ridurre il cantiere con appositi strumenti di sicurezza istituendo il doppio senso di circolazione".

"Sentiamo forte il peso di una delega che è stata assegnata al nostro partito e che oggi è rappresentata dall’assessore Dario Falzone, per questo motivo la nostra azione deve essere volta solo ed esclusivamente nell'interesse collettivo e nello specifico nell’interesse di un tessuto imprenditoriale e commerciale che rischierebbe di essere fortemente danneggiato", dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia Giuseppe Milazzo.

"L'ordinanza - aggiunge la consigliera di Fdi Teresa Leto - è frutto di un confronto proficuo e leale con il comitato dei commercianti, proseguito con gli organi competenti e tutti i soggetti coinvolti. Oggi abbiamo dato una risposta tempestiva agli imprenditori e ai cittadini dal punto di vista della viabilità. Al prossimo tavolo cercheremo di trovare una soluzione definitiva affinché si possa evitare di danneggiare anche la restante parte delle aziende interessate fino alla conclusione dei lavori e all'apertura della nuova bretella autostradale".

"Salvaguardare le aziende del territorio per noi è una priorità in perfetto equilibrio con quello che è l’obiettivo finale dei lavori che migliorerà le condizioni di viabilità della zona che ci sta particolarmente a cuore", conclude il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico.

I consiglieri di Fdi "sposano" così la proposta avanzata la scorsa settimana dal Comitato viale Regione Siciliana Sud Est, che sin dall'inizio ha chiesto il doppio senso con cantieri permanenti e mobili. Comitato che, tramite il portavoce Gerlando Inzerillo, ricorda che "servono prima alcune opere per consentire ai mezzi di raggiungere le aziende di viale Regione Siciliana Sud Est e risolvere il problema viabilità nella sua interezza. Senza il doppio senso tutti i tentativi sarebbero vanificati".