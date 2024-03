Lavori per lo svincolo di Brancaccio al via tra le proteste: "Aziende a rischio chiusura col senso unico"

Al via tra le proteste i lavori lato monte per lo svincolo di Brancaccio, all'altezza del Forum. L'apertura del secondo cantiere per la "Porta Sud" - dopo quello sul lato mare, avviato lo scorso mese di gennaio - viene accompagnata dai dubbi sul senso unico di marcia che sarà istituito proprio per consentire la realizzazione delle opere. A sollevare perplessità è il Comitato viale Regione Siciliana Sud Est che ha inviato una lettera al sindaco Roberto Lagalla e agli assessori Salvatore Orlando (Lavori pubblici) e Giuliano Forzinetti (Attività produttive) lanciando un allarme per le numerose imprese che si trovano in quell'area.

"Aziende a rischio chiusura"

"L'opera - si legge nella nota firmata da Gerlando Inzerillo, portavoce del Comitato - è senza dubbio alcuno di grande rilievo strategico per la viabilità, ma non trovare un'adeguata alternativa al senso unico di circolazione, che sarà imposto per tutta la durata dei lavori, significherà la chiusura di tutte le aziende che insistono in quella zona. Il Comitato vuole favorire questi lavori ma se realizzare lo svincolo significa chiudere le proprie aziende, farà sentire le proprie ragioni e avvierà ogni protesta utile a farle valere".

Le aziende, si legge ancora nella nota del Comitato, propongono "la pulizia e la conseguente riapertura della bretella attualmente chiusa per i lavori lato mare, direzione Trapani". Ciò consentirebbe "ai veicoli la possibilità di ruotare attorno all'asse viario delle bretelle autostradali, ma soprattutto permetterebbe ai tanti mezzi pesanti che riforniscono le aziende, una valida alternativa". Secondo Inzerillo un'altra opzione sarebbe quella di "un senso unico alternato regolato da semafori sul lato monte".

I lavori per lo svincolo di Brancaccio

Gli interventi per lo svincolo di Brancaccio, la cui prima gara risale addirittura al 1986, dopo anni di intoppi burocratici, sono stati finalmente consegnati nei mesi scorsi e avranno un costo complessivo di oltre 8 milioni di euro: oltre 3 milioni, dopo la gara al ribasso, per la rampa lato mare e il progetto di riqualificazione dell'area (che comprende anche interventi su strade, illuminazione pubblica e parcheggio) e circa 5 milioni con fondi Pnrr per la realizzazione da zero dello svincolo lato monte. Gli appalti sono stati affidati nel primo caso alla Mammana Michelangelo srl di Castel di Lucio (Messina) che dovrà concludere tutto in poco più di un anno. Nella parte opposta le opere sono state aggiudicate al Consorzio Italia Scarl di Santa Venerina (Catania). Un progetto di quasi 5 milioni, che comprende anche alcune opere a servizio del quartiere di Brancaccio fra parcheggi, nuovi impianti d'illuminazione e caditoie.