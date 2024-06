Strade a pezzi e operai in azione, partiti i lavori in via Montepellegrino

Sono partiti oggi i lavori per il rifacimento dell'asfalto in via Montepellegrino. Contemporaneamente il Comune in una nota annuncia che "si sono conclusi quelli per il rifacimento dell’asfalto in tutta l’area attorno all'Ospedale dei Bambini mentre da questa settimana sono in corso le opere di manutenzione stradale in via Salinas".

L'intervento in via Montepellegrino, dove la carreggiata è stata ristretta all'altezza del mercato ortofrutticolo, fa parte dei lavori di manutenzione straordinaria dell'asse di collegamento tra il porto e l'autostrada, ossia da via Francesco Crispi allo svincolo di via Belgio. Nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato l'ordinanza con tutte le strade coinvolte. Nella zona dell'Ospedale dei Bambini e di corso Tukory, invece, gli operai sono arrivati a inizio giugno e continueranno a lavorare perché sono 11 le strade dell'Albergheria completamente da rifare.