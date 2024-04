Strade provinciali, al via i lavori fra Roccamena e Contessa Entellina

Al via stamattina i lavori per il rifacimento della provinciale 44 di Roccamena: si tratta della strada che porta a Contessa Entellina. Lo rende noto la Città metropolitana, aggiungendo che oggi è iniziato un altro intervento che riguarda diversi tratti della Sp 59 di Giammaria. Per entrambi i lavori l'investimento complessivo dell’amministrazione provinciale è di circa 550 mila euro.

"La Città metropolitana di Palermo - dice il direttore generale Nicola Vernuccio - sta investendo molto sui lavori stradali per rendere sicure e percorribili le strade del territorio provinciale, da troppo tempo abbandonate all’incuria e al dissesto. Quelli di questa mattina sono due interventi molto attesi dai cittadini, in particolare il tratto relativo al collegamento tra Roccamena e Contessa Entellina darà maggiore respiro al trasporto agricolo".