Lavori per rifare strada e marciapiedi, chiude per tre settimane via Castelforte

L'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche ha emanato ieri un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare che riguarda la via Castelforte.

Il provvedimento istituisce fino al prossimo 10 giugno, e comunque fino a completamento dei lavori, la chiusura al transito veicolare, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati, in via Castelforte, nel tratto compreso tra piazza Pallavicino e via Iandolino, e da piazza Castelforte a piazza Pallavicino. L’avanzamento dei lavori avverrà per fasi e si procederà con la delimitazione di un'area di cantiere per singoli tratti, e in ogni caso verrà garantito l'accesso per i residenti e mezzi di trasporto pubblico. Per altre informazioni è possibile consultare l'ordinanza completa.