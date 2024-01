Lavori sul manto stradale: scattano divieti di sosta e limitazioni in via Wagner e via Villaermosa

L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare nelle vie Villaermosa e Riccardo Wagner per consentire la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale. Si tratta dell'area che si trova tra il Politeama, in parte già isola pedonale, e via Cavour. I divieti partiranno dalle 7 del mattino di mercoledì 10 gennaio 2024.

Il provvedimento è stato disposto dal Comune su richiesta dell’assessorato ai Lavori pubblici (è stata emessa l'ordinanza numero 3 del 5 gennaio). "Le limitazioni saranno di breve durata e saranno in vigore fino al completamento dei lavori", assicurano dagli uffici comunali.

Questo il commento di Salvatore Orlando, assessore ai Lavori Pubblici: "Si tratta di un ulteriore intervento dell’Amministrazione comunale, impegnata nella programmazione e realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi della città".

Nel provvedimento è stata disposta, nel dettaglio, la seguente regolamentazione della circolazione veicolare: la prima fase riguarda la via Wagner, nel tratto compreso tra via Emerico Amari e via Mariano Stabile; la seconda fase invece via Villaermosa nel tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Cavour. Istituito il divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati con rimozione coatta (tutto il giorno) e chiusura al transito veicolare della porzione di carreggiata interessata dai lavori.

Durante le operazioni, dicono dal Comune, "verrà assicurata l'assistenza della polizia municipale per provvedere alla eventuale rimozione forzata dei veicoli e se necessario deviare temporaneamente il traffico. La ditta esecutrice dei lavori impegnerà metà carreggiata per volta e in due periodi distinti per assicurare sempre la circolazione stradale. Verranno collocate delle transenne. I lavori potranno essere eseguiti nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi".