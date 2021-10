Lavori nelle statali Partinico-San Cipirello e Camporeale-Alcamo, consegnati i lavori

Si tratta del terzo lotto di lavori che viene aperto sull'asse stradale SP2-SP4 meglio conosciuto come Corleone-mare. Il sindaco metropolitano Leoluca Orlando: "Prosegue l'attività del nostro ente per superare le criticità della viabilità ex provinciale"

Sono stati consegnati questa mattina, nell'aula consiliare del Comune di San Giuseppe Jato, i lavori riguardanti le strade provinciali SP2 - che collega Partinico-San Cipirello - e SP18, che collega Camporeale con Alcamo. Si tratta del terzo lotto di lavori che viene aperto sull'asse stradale SP2-SP4 meglio conosciuto come Corleone-mare. Sono già stati consegnati, infatti, dal sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, e risultano già avviati i lavori sulla SP4 (due lotti per un totale di 8.478.000 euro) e sulla SP2 un lotto di 500 mila euro.

Erano presenti, oltre a Leoluca Orlando, per la Regione Siciliana, il rappresentante dell'assessorato alle Infrastrutture Mobilità e Trasporti, Fabrizio Pandolfo, per la Città Metropolitana di Palermo, il segretario/direttore generale Antonella Marascia, la capo di gabinetto Marianna Mirto, il dirigente alla Viabilità Salvatore Pampalone e i responsabili e i Rup dei progetti, per il Comune di San Giuseppe Jato, il commissario straordinario Federica Nicolosi, i sindaci dei Comuni di Piana degli Albanesi, Roccamena, Corleone, Camporeale e il Commissario Straordinario del Comune di Partinico, i rappresentanti delle forze dell’ordine locali e il comitato dei cittadini.

Entro 15 giorni a partire da oggi le ditte allestiranno i cantieri. Secondo le disposizioni del sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, "gli altri lavori verranno consegnati nei prossimi giorni, al fine di contribuire alla ripresa economica del territorio metropolitano e di avviare la risoluzione delle annose difficoltà in cui si trovano le strade della ex provincia dal 2011 ad oggi". Così Orlando: "Prosegue l'attività della Città Metropolitana per superare le criticità della viabilità ex provinciale. Ancora una volta grande apprezzamento alla struttura tecnica metropolitana e conferma di attenzione per le esigenze dei territori espresse dalle amministrazioni comunali".