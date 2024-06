Anas, lavori sulla statale monrealese: scattano limitazioni al traffico

Fino alle 19 di mercoledì 31 luglio, la strada statale 186 "Di Monreale" sarà interessata da alcune limitazioni al traffico, su tratti saltuari, in entrambe le direzioni. "Il provvedimento - fanno sapere dall'Anas - si rende necessario per consentire alle maestranze di effettuare in sicurezza interventi di lavorazione su sovrastruttura stradale e pavimentazione".

Nel dettaglio, le limitazioni riguardano i seguenti tratti: