Lavori urgenti al Barbera, il Palermo chiede alla Lega di giocare fuori casa le prime 3 giornate

Il Palermo giocherà le prime tre giornate del campionato 2024/25 fuori casa. E non una come inizialmente richiesto. La notizia era nell'aria ma adesso è ufficiale: è stata la stessa società di viale del Fante a comunicarlo prima del sorteggio dei calendari di serie B in programma stasera alla Spezia. Alla base della richiesta del club rosanero i lavori necessari che devono essere effettuati allo stadio Renzo Barbera. Dunque i tifosi rosanero dovranno attendere un po' prima di vedere all'opera al Barbera il nuovo Palermo di Alessio Dionisi. Questa sera in Liguria sarà presente in rappresentanza della società rosanero l'amministratore delegato Giovanni Gardini.

Lavori urgenti allo stadio, Comune e Palermo cercano un accordo: inizio campionato lontano dal Barbera?

Un mese in più di tempo per effettuare i lavori

Come anticipato ieri da PalermoToday, il Comune, proprietario dell'impianto di viale del Fante, sta facendo di tutto per provare a effettuare in tempi rapidi i lavori di manutenzione straordinaria più urgenti che, secondo le stime, costerebbero fra 1,5 e 1,7 milioni. A cominciare dagli interventi sulle torri faro, sugli impianti elettrici e quelli per eliminare le infiltrazioni d'acqua su parte della tribuna coperta. E giocare le prime tre partite in trasferta consentirebbe di avere più tempo. Complice la sosta, calendario alla mano, il Palermo giocherebbe la prima partita in casa a metà settembre. E dunque in tempo per permettere all'amministrazione di realizzare tutti gli interventi sia edilizi che sugli impianti e quindi scongiurando la possibilità di giocare partite casalinghe in un altro stadio. Al momento però gli unici lavori che si stanno effettuando, da parte della società, sono quelli per realizzare 8 sky box in tribuna inferiore.

Il nodo concessione

La società avrebbe già effettuato interventi sullo stadio che coprono il canone di concessione stipulato con il Comune da oggi fino al 2026, ovvero la data di scadenza. A conti fatti stiamo parlando di oltre 400 mila euro (la concessione ammonta a poco più di 172 mila euro all'anno, cifra scontata durante il periodo Covid e non più ritoccata). La società rosanero e l'amministrazione comunale si stanno confrontando per raggiungere un accordo. Da parte della Giunta Lagalla c'è l'apertura a sottoscrivere una concessione di lunga durata - pluridecennale - a fronte dell'impegno da parte del Palermo calcio di farsi carico dell'intera somma (30 milioni) necessaria a rimettere a nuovo il Barbera. L'obiettivo è quello di concordare un piano di interventi per step che possa risolvere tutte le criticità del Barbera, stadio costruito negli anni '30 dello scorso secolo e ristrutturato per i Mondiali del 1990.