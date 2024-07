Lavori urgenti allo stadio, Comune e Palermo cercano un accordo: inizio campionato lontano dal Barbera?

Per rimettere a nuovo il Barbera e farlo diventare uno stadio con standard moderni servono circa 30 milioni. Il Comune, proprietario dell'impianto di viale del Fante, questi soldi non ce li ha e non sarebbe nelle condizioni di effettuare in tempi rapidi nemmeno i lavori di manutenzione straordinaria più urgenti che, secondo le stime, oscillerebbero fra 1,5 e 1,7 milioni. A cominciare dagli interventi sulle torri faro, sugli impianti elettrici e quelli per eliminare le infiltrazioni d'acqua su parte della tribuna coperta.

Il tempo è tiranno. Fra poco più di un mese inizia il campionato di serie B e in vista del sorteggio del calendario (in programma domani), il Palermo ha chiesto alla Lega Calcio di giocare la prima partita della stagione 2024-2025 in trasferta, per consentire i lavori di manutenzione non più procrastinabili. Ma potrebbe non bastare. Non è infatti escluso che il Palermo, nella fase iniziale del campionato, possa giocare anche più partite casalinghe lontano dal Barbera nell'attesa che lo stadio venga adeguato alle prescrizioni fatte dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: organo nominato dalla prefettura, che ha competenza in materia di sicurezza e verifica tra le altre cose anche l'agibilità degli impianti sportivi. Ma non c'è nulla di scontato. E' solo una possibilità.

Il Palermo calcio avrebbe già effettuato interventi sullo stadio che coprono il canone di concessione stipulato con il Comune da oggi fino al 2026, ovvero la data di scadenza. A conti fatti stiamo parlando di oltre 400 mila euro (la concessione ammonta a poco più di 172 mila euro all'anno, cifra scontata durante il periodo Covid e non più ritoccata). La società rosanero e l'amministrazione comunale si stanno confrontando per raggiungere un accordo. Da parte della Giunta Lagalla c'è l'apertura a sottoscrivere una concessione di lunga durata - pluridecennale - a fronte dell'impegno da parte del Palermo Calcio di farsi carico dell'intera somma (30 milioni) necessaria a rimettere a nuovo il Barbera. L'obiettivo è quello di concordare un piano di interventi per step che possa risolvere tutte le criticità del Barbera, stadio costruito negli anni '30 dello scorso secolo e ristrutturato per i Mondiali del 1990.

L'assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello, è ottimista sulla possibilità di giungere a un accordo con il club controllato dal City Group: "Auspico che quanto prima si possa arrivare a un'intesa. Il Palermo è una società seria, con una solida proprietà, che sta programmando di portare la squadra di calcio ai massimi livelli. Per questa ragione c'è tutta la disponibilità dell'amministrazione comunale a sostenere questo percorso di crescita e i reciproco interesse ad avere uno stadio all'altezza delle ambizioni societarie".