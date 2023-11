Limitata la circolazione nel tratto di piazza XIII Vittime che da via Cavour conduce al porto. Interventi su caditoie del sottopasso ed elettrodotto di Terna. La disperazione degli automobilisti: "Qui lavori eterni". Non bastano le pattuglie dei vigili. Dall'azienda rassicurano: "In due giorni libereremo la rotonda". Randazzo (M5S): "Si incentivino i mezzi pubblici"

