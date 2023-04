VIDEO | Sottopasso di via Crispi, secondo round dei lavori: traffico in tilt alla Cala, sospesa parte della Ztl

Al via l'intervento sulla corsia in direzione porto: lunghe code già dal Foro Italico, all'altezza di Villa Giulia. Automobilisti spazientiti. Il Comune corre ai ripari: di giorno niente zona a traffico limitato lungo la via Roma, ma solamente dalla stazione verso via Cavour

Partono i lavori nella seconda corsia del sottopasso di via Crispi, in direzione porto, e il traffico va in tilt. Lunghe code al Foro Italico, già all'altezza di Villa Giulia. Gli automobilisti, spazientiti, chiedono a gran voce la sospensione della Ztl. E il Comune corre ai ripari: emanata un'ordinanza di sospensione della zona a traffico limitato diurna, esclusivamente lungo la via Roma e unicamente nella direzione Stazione-via Cavour, fino alla fine dei lavori.

"Oggi - scrivono dal Comune in una nota - dopo l’odierno monitoraggio della situazione del traffico lungo la bretella laterale di via Crispi lato mare, a seguito della chiusura del sottopasso nella stessa direzione per i lavori di messa in sicurezza, nonostante l’attività di regolazione del traffico della polizia municipale, si è rilevata un’alta congestione veicolare".

"Pertanto - spiega ancora il Comune - per limitare il più possibile i disagi alla circolazione dei mezzi, il servizio Mobilità urbana e Trasporto pubblico di massa, di concerto con il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta, ha emanato un’ordinanza di mitigazione degli impatti negativi per la circolazione per alleviare il disagio dei cittadini. In particolare, a partire da domani, 13 aprile, e fino alla fine dei lavori del sottopasso, verrà sospesa la Ztl diurna esclusivamente lungo la via Roma e unicamente nella direzione stazione-via Cavour".

“La necessità dei lavori di messa in sicurezza del sottopasso è imprescindibile - afferma il sindaco Lagalla - e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando ha predisposto il nuovo avvio dei lavori per la carreggiata lato mare, garantendo che avranno una durata contingentata per ridurre al minimo i disagi all’utenza. L’amministrazione non si è limitata solo a dare il via libera ai lavori, ma anche a trovare le soluzioni alternative per chi deve spostarsi con i mezzi. Per ridurre ulteriormente l’impatto della chiusura del sottopasso, faccio appello ai cittadini, che capiranno l’esigenza di un’opera attesa da tempo, a un utilizzo maggiore del trasporto pubblico e della micro-mobilità”.

Sulla vicenda nelle ore scorse era intervenuto il consigliere comunale e capogruppo Pd Rosario Arcoleo: "Oggi è iniziata la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria (demolizione intonaci, paratie e ripristino) del sottopasso di piazza XIII Vittime, su via Francesco Crispi, nella corsia in direzione porto. Come prevedibile si sono formate code e congestionamenti del traffico. Con i lavori precedenti nella corsia inversa si era provveduto con una sospensione temporanea della Ztl in via Roma. Una valvola di sfogo necessaria e urgente, ma l'amministrazione non è stata capace nemmeno di compiere questa ovvietà in tempo. Chiediamo la sospensione immediata della Ztl in via Roma, com'è giusto che sia".

Il commento del presidente della VI commissione consiliare, Ottavio Zacco: "Un plauso all’assessore Carta per aver accolto la richiesta di sospensione della Ztl in via Roma, fino alla fine dei lavori del sottopasso, esclusivamente lungo la via Roma e unicamente nella direzione Stazione-via Cavour, scelta necessaria visto il traffico causato dal cantiere e soprattutto che conferma che l’amministrazione Lagalla non utilizza la Ztl per fare cassa".

“Ringrazio l’assessore Carta - dichiara il capogruppo della Dc in Consiglio comunale, Domenico Bonanno - per aver ascoltato le nostre richieste di sospensione della Ztl su via Roma per la durata dei lavori al sottopasso di Via Crispi. Avevo personalmente avviato interlocuzioni con l’Assessore, con gli uffici e con i vertici di Amat per richiedere di valutare una sospensione della zona a traffico limitato per ridurre al minimo l’impatto negativo sul traffico, causato dai restringimenti su via Crispi. Una scelta di buon senso che alleggerirà il traffico e che va incontro alle legittime richieste dei cittadini".