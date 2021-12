Al via i lavori per rendere più sicura la strada provinciale che porta a Bellolampo

Inizieranno il mese prossimo i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 1, nel tratto Borgo Nuovo - bivio Bellolampo di innesto con la Sp 3 bis e al bivio di Sagana innesto con la strada intercomunale 7. L'annuncio oggi, in occasione della consegna dei lavori. La durata degli interventi è stimata in 15 mesi.

"Un'ulteriore conferma di impegno della Città Metropolitana, che ha dato oggi risposta alle esigenze delle comunità di Palermo, Montelepre e Torretta", ha detto il sindaco Leoluca Orlando. Presenti anche Vincenzo Figuccia in rappresentanza dell'assessorato regionale Infrastrutture; il sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova; Salvatore Pampalone, direttore direzione Viabilità; Francesco Lagna, Rup dei lavori; Fabio Pecoraro, Girolamo Schiera, Sergio Alaimo, della Città Metropolitana di Palermo.

"Finalmente dopo anni di attesa e battaglie portate avanti arriva questo risultato attesissimo - sottolinea Figuccia -. Un tratto di strada per il rifacimento del quale mi sono battuto considerato che da questa parte del territorio per via Castellana, attraversando la Sp1, molti residenti sia di Palermo sia dei paesi limitrofi l'attraversano per raggiungere la propria casa e il proprio lavoro. Un obiettivo importante centrato per assicurare l'incolumità dei residenti di questa zona della città ma anche dei paesi di Giardinello, Montelepre, Torretta, Partinico, Carini e Capaci".