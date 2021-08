Miur, finanziati progetti in 5 scuole: i lavori serviranno per recuperare aule e spazi per la didattica

Sono 5 i progetti per interventi di edilizia scolastica redatti dalla Città metropolitana e finanziati dal ministero dell'Istruzione.

E' quanto si evince dalla graduatoria da poco pubblicata dal Miur, che ha detto sì ai lavori all'istituto alberghiero Paolo Borsellino (per un importo di 120 mila euro), all'industriale Alessandro Volta e al liceo Danilo Dolci (193 mila euro), al liceo classico Meli (130 mila euro), all'Iss Ascione (180 mila euro) e al Rutelli (140 mila euro).

"Adesso potremo dare risposta ad esigenze espresse alla luce della pandemia da presidi e studenti di 5 importanti istituti scolastici superiori" dice il sindaco metropolitano Leoluca Orlando, esprimendo "apprezzamento per le strutture tecniche metropolitane che adesso potranno dar corso alle opere necessarie".

Nel dettaglio, si tratta di importanti interventi per recuperare aule e spazi per la didattica e consentire lo svolgimento delle lezioni in presenza alla ripresa della scuola. La direzione Edilizia e Beni culturali, guidata dall'ingegnere Claudio Delfino, curerà tutte le successive fasi di sviluppo progettuale e di gestione dei finanziamenti fino alla realizzazione delle opere.