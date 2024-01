Nuova fognatura a Cruillas, scavi e chiusure parziali in diverse strade da via Brunelleschi a via Trabucco

In arrivo giorni di passione per il traffico nella zona dell'ospedale Cervello. Vie già strette di per sè si preparano a ospitare gli scavi per la realizzazione della fognatura di via Cruillas che eliminerà gli scarichi di liquami nel canale Mortillaro. Un'opera fondamentale che comporterà inevitabilmente qualche disagio ai residenti o a chi transita dalla zona. Con un'ordinanza, firmata lo scorso 12 gennaio dal dirigente comunale dell'ufficio Traffico Alessandro Carollo, è prevista una serie di limitazioni per consentire l'esecuzione delle trincee esplorative, lavori preliminari che dovranno essere eseguiti dalla società Manelli Impresa.

Quali sono le strade coinvolte

Il provvedimento riguarda via Trabucco, via Inserra, via Vanvitelli, via Brunelleschi, via Badia, via Santuario di Cruillas e via Conceria. In queste strade verranno disposti: la chiusura alla circolazione veicolare nella semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata ai lavori; l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta; il divieto di transito pedonale sui marciapiedi; la creazione di un percorso pedonale protetto. La Manelli Impresa dovrà eseguire i lavori impegnando, per ogni via, metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. L'ordinanza è valida per 60 giorni dall'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro un mese dall'emissione del provvedimento.