Altofonte, pronto il progetto della Regione: si sblocca l'iter per la ristrutturazione della scuola

Pronto il progetto di riqualificazione del plesso scolastico di Altofonte redatto dai tecnici di Palazzo Orleans che riorganizza completamente gli spazi dell'edificio di viale Europa. Nell'area esterna sorgeranno un parcheggio e un impianto sportivo. Tra le opere previste, il ringrosso e il rinforzo di tutti i pilastri e delle travi di fondazione, l'adeguamento degli impianti - elettrico, antincendio e idrico - e l'installazione di luci di emergenza a led. Si sblocca l'iter dell'intervento di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio, chiamato Armaforte centrale, per realizzare il quale il Miur ha destinato quasi sei milioni di euro.



Il progetto definitivo, che ora consentirà all'amministrazione del Comune di affidare i lavori attraverso un appalto integrato, è stato realizzato dall'Ufficio speciale di progettazione, istituito presso la presidenza della Regione e diretto da Leonardo Santoro. Il finanziamento, il più corposo tra quelli previsti dal ministero dell'Istruzione per 33 istituti scolastici siciliani, risale al 2018 e rischiava di essere perso proprio per l'assenza di un progetto che pianificasse l'intervento rendendolo cantierabile.

"Ancora una volta - sottolinea il governatore Nello Musumeci - offriamo sostegno a un ente locale in difficoltà e che si rivolge alla Regione per sopperire alle proprie carenze di personale tecnico e di risorse economiche. Questa, in particolare, è già la quarta scuola di cui ci occupiamo attraverso la nostra struttura, il cui operato sblocca iter che sembravano destinati a rimanere impantanati in eterno a danno di servizi spesso essenziali che devono essere assicurati alla collettività. In questo caso, poi, si tratta della sicurezza di centinaia di alunni che adesso, insieme al corpo docente, potranno finalmente occupare locali confortevoli e perfettamente a norma".

Il numero degli alunni ospitati nei locali, dopo i lavori, potrà essere innalzato a 375 unità.