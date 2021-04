Terrasini, proseguono i lavori nella piscina comunale: riapertura in autunno 

La piscina comunale Pietro Giliberti di Terrasini sarà riaperta in autunno. Ad annunciarlo è il sindaco Maniaci al termini di un sopralluogo effettuato ieri mattina nell'impianto insieme al capo area Bua, al direttore dei lavori Barca e all’assessore ai lavori pubblici Randazzo per fare il punto sui lavori di ristrutturazione in corso. "Abbiamo l'impegno preso con i nostri ragazzi - dichiara il primo cittadino - di portare a termine i lavori entro il prossimo autunno. Faremo in modo di accelerare il più possibile per restituire ai terrasinesi il prima possibile quest'impianto che, nelle nostre intenzioni, dovrà diventare un vero e proprio centro per lo sport e la salute con l'ampliamento dei servizi per i diversamente abili e i bambini".

Il cantiere va avanti e l'amministrazione conta di completare l'intervento entro settembre. Alla fine il Comune avrà una piscina a norma dove si potranno realiazzare anche gare di rilevanza nazionale. In questo momento si sta lavorando al rifacimento del piano vasca mentre sono già quasi pronti i nuovi spogliatoi. L'intervento prevede anche la realizzazione di nuovi impianti, la ripavimentazione degli spazi adiacenti alla vasca, nuovi servizi e la messa in sicurezza di tutto l'impianto e delle gradinate.