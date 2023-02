Lavori a Palazzo delle Aquile, iniziato il trasloco

E' iniziato questa mattina il trasloco per una parte degli uffici del Palazzo delle Aquile. Il trasferimento è necessario per avviare i lavori di ristrutturazione dell'intero edificio. Ad eseguire la manutenzione straordinaria sarà la Ati Co.San srl vincitrice della gara d'appalto. Il contratto era stato firmato a metà dello scorso dicembre. L'aggiudicazione era avvenuta con un ribasso del 27 %. Verranno spesi circa sei milioni di euro. Ma per avviare il cantiere edile è necessario sgomberare il palazzo da mobilio e suppellettili.

Completato in queste ore il trasferimento del pianterreno. Per prima cosa sono state svuotate le stanze dei gruppi consiliari. All'opera la ditta traslochi di Gregorio Lo Porto che conta di finire il lavoro entro mercoledì. Scatole e armadi saranno trasferiti, provvisoriamente, nell'ex caserma Falletta, in via Spirito Santo, e alla Fiera del Mediterraneo.

Le opere - che nella prima fase interesseranno il piano interrato, il piano terra (dove si trovano l'aula Rostagno, la portineria, l'accesso laterale da via Santa Caterina, l'albo pretorio) e il rifugio antiaereo - costringeranno consiglieri e dipendenti a traslocare. Le attività del Consiglio si dovrebbero tenere fra Palazzo Belvedere e Palazzo Comitini, sede della Città metropolitana.

I lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo delle Aquile fanno parte di un accordo quadro firmato il 3 dicembre 2020 e verranno eseguiti "a tappe" sulla base di singoli progetti esecutivi. (uno per ciascuna delle fasi). Da contratto si dovranno completare entro 4 anni. I lavori iniziali avranno un costo di circa 700 mila euro e, secondo il cronoprogramma concordato con l'impresa, avranno una durata di un anno. Tutto avverrà sotto l'egida della soprintendenza dei Beni culturali.

Nel dettaglio, è previsto l'adeguamento di Palazzo delle Aquile alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre alla conservazione degli elementi architettonici e decorativi. Il municipio sarà dotato di nuovi impianti tecnologici e servizi, verranno eliminati una serie di elementi che ne deturpano l'aspetto originario e saranno migliorati i percorsi di mobilità interna sia per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia per la sicurezza delle vie di fuga in caso di emergenze.