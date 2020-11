Via Porto Salvo si rifà il look, ultimati i nuovi interventi di decoro e riqualificazione

Dal prato in erba nelle aiuole spartitraffico alla sistemazione della segnaletica e della fontana: nuovi interventi di decoro e riqualificazione della zona di via Porto Salvo, alla Cala, in prossimità del varco d'ingresso alla Ztl.

Ad occuparsene è stato il Coime, assieme ai dipendenti comunali dell'area Verde. Ne danno notizia il vicesindaco ed assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone, e l'assessore al Verde, Sergio Marino.

I lavori di restyling arricano dopo quelli già effettuati in piazza Giulio Cesare e in via Principe di Granatelli. "Grazie ad una collaborazione efficace e costruttiva tra i rami della amministrazione - sottolineano i due assessori - abbiamo attivano interventi di recupero di aree comunali rendendole gradevoli e fruibili".