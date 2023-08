Villa Costa, a settembre ripartiranno i lavori: "Un polmone verde che sarà restituito alla città"

Ripartiranno a settembre i lavori di restyling di Villa Costa, polmone verde della città e luogo di memoria, intitolato al giudice Gaetano Costa, ucciso in via Cavour il 6 agosto 1980. A darne notizia è il consigliere comunale Natale Puma.

"Saranno sistemati i viali, gli alberi e le siepi, ma anche - spiega - la targa che era stata vandalizzata. Bisognerà rifare il prato, sistemare e posizionare delle panchine, rimettere in funzione le fontane. Poi, ci sarà il bando per ripristinare l'immobile che diventerà un centro polifunzionale. Tutto sarà realizzato con i fondi del Verde diffuso. Si tratta - conclude Puma - di un impegno preso dall'Amministrazione, fortemente voluto dal sindaco Roberto Lagalla e dall'assessore Andrea Mineo e anche mantenuto per ridare ai cittadini un polmone verde nel centro della città".