Lavori in corso al porto di Termini Imerese, l'appello dei sindacati: "Bisogna fare in fretta"

Cgil, Cisl, Uil hanno incontrato l'amministrazione comunale per fare il punto sul cantiere. L'intervento dovrebbe essere concluso entro il 2021. Contestualmente, il sindaco Terranova e l’assessore Preti hanno annunciato l'avvio della progettazione per la realizzazione di un porto turistico

“Bisogna ultimare i lavori in corso in tempi brevi, per rendere pienamente fruibile e funzionale il porto commerciale". Questa la richiesta avanzata da Cgil, Cisl, Uil all’Amministrazione di Termini Imerese nel corso di un incontro in Comune organizzato proprio per fare il punto sul cantiere. "Questo obiettivo - dichiarano il segretario Cgil Palermo Calogero Guzzetta, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, Ignazio Baudo per la Uil Palermo e i rispettivi responsabili comunali di Termini Imerese, Laura Di Martino (Cgil), Antonino Cirivello (Cisl) e Enzo Comella (Uil) – si deve perseguire senza rinunciare alla coesistenza di una prospettiva di rilancio industriale e commerciale di Termini Imerese con quella di uno sviluppo turistico, che valorizzi i beni culturali e di interesse storico e artistico della città. Le risorse provenienti dal Recovery Fund - continuano - rappresentano un’opportunità unica di rilancio dei settori produttivi, che non può trovare impreparato il territorio”.

L'intervento in corso dovrebbe essere concluso entro il 2021. Contestualmente, il sindaco Maria Terranova e l’assessore Giuseppe Preti, di concerto con la Regione siciliana e con l’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, hanno annunciato l'avvio dellaprogettazione per la realizzazione di un porto turistico. “In merito all’intento di realizzare un nuovo porto turistico, che dia alla città un’ulteriore occasione di sviluppo – concludono i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil –, riteniamo sia necessario prima un confronto interno con le nostre categorie di riferimento, con l’obiettivo di poter organizzare poi in tempi brevi un’iniziativa di confronto e approfondimento con le istituzioni interessate, al fine di rendere concreto e realizzabile tale progetto".