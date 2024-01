Lavori al ponte Oreto in due fasi, a febbraio si parte con la messa in sicurezza di marciapiedi e balaustre

Entro febbraio inizieranno i lavori per mettere in sicurezza i marciapiedi e le balaustre del ponte Oreto, oggi in parte distrutti e disseminati di buche; in primavera è invece previsto il restauro dell'intera infrastruttura, che rappresenta uno snodo cruciale per la viabilità cittadina.

La scorsa settimana l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici: tutto è pronto per i lavori attesi da almeno 15 anni, che costeranno 6,2 milioni di euro (di cui 3,8 dei vecchi fondi Fas). Gli interventi, che dureranno due anni, avranno inevitabilmente un impatto sulla circolazione, anche se la riapertura del ponte Corleone sulla circonvallazione dovrebbe attutire i disagi per gli automoblisti.

"Si tratta di un risultato storico - afferma Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo - che inseguiamo da anni e che oggi, grazie al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore Totò Orlando, finalmente è a portata di mano. Il ponte non chiuderà mai completamente e la maggior parte degli interventi si svolgerà al di sotto, anche se qualche disagio ci sarà: mettere in sicurezza il ponte però è urgente, anzi urgentissimo, e con l'amministrazione studieremo le soluzioni migliori per ridurre al minimo i disagi. Fondamentale sarà il rispetto dei tempi del cantiere e su questo saremo vigili, non faremo sconti: una volta finiti, avremo finalmente un ponte sicuro e le buche, le balaustre rotte, i marciapiedi divelti saranno solo un brutto ricordo".

I lavori al ponte non dovrebbero interrompere quelli alla pista ciclabile che il Comune sta realizzando lungo tutta la via Oreto, dall'inizio della circonvallazione fino alla stazione centrale. Il primo tratto (fino al ponte) sarà delimitato da un cordolo, nel secondo tratto sarà solo disegnata sull’asfalto, motivo per cui dovrebbe essere percorribile anche durante i lavori all'infrastruttura.

"Dopo la conclusione delle opere - dichiara il presidente della quarta commissione consiliare Salvatore Imperiale (Dc) - i palermitani potranno usufruire anche della pista ciclabile. Insieme a tutta la commissione ci siamo battuti affinché si arrivasse alla conclusione di questo iter burocratico e ci siamo riusciti: con l'approvazione degli ultimi documenti contabili in Consiglio comunale, infatti, la procedura è giunta al termine e nella prossima primavera inizieranno i tanto attesi lavori. Un ringraziamento all'assessore Orlando che in questi mesi si è impegnato affinchè si giungesse ad una data per l'inizio dei lavori".