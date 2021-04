Ponte Oreto, lavori vicini: marciapiedi off limits per i pedoni, dovranno camminare in strada

Non c'è ancora una data per l'avvio dell'intervento ma il Comune ha già predisposto la segnaletica: una corsia sulla carreggiata per chi deve passare a piedi. Gelarda (Lega): "Dopo 19 anni di ritardi e silenzi colpevoli, adesso vogliamo che venga messo in sicurezza nel più breve tempo possibile"

L'avvio dei lavori sul ponte Oreto sembra avvicinarsi e anche se manca ancora la data ufficiale per l'apertura del cantiere, nelle scorse ore è stata apposta la nuova segnaletica. I marciapiedi adesso sono off limits per i pedoni ed è stato creato un "percorso" ad hoc riservando loro una piccola parte della carreggiata.

La soluzione trovata non piace al capogruppo della Lega al Comune, Igor Gelarda: "Divieto di transito per i pedoni e una corsia per pedoni disegnata sulla carreggiata, pedoni che altrimenti - sottolinea - non avrebbero avuto come transitare. Dopo 19 anni di ritardi e silenzi colpevoli, adesso vogliamo che il ponte venga messo in sicurezza nel più breve tempo possibile, per garantire la sicurezza di tutti. E che si riducano i disagi per gli automobilisti che devono transitare ogni giorno, ma anche per i residenti e commercianti della zona. Cominceremo a contare da oggi i giorni e vedremo se almeno questa volta il Comune di Palermo riuscirà a completare i lavori in un periodo ragionevole".

Per il ponte Oreto è prevista anche l'istituzione del divieto di sorpasso, scatterà lo stop al transito per i mezzi oltre i 35 quintali e il limite di velocità sarà portatao a trenta chilometri orari.







