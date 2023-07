Ponte Corleone, ripartono i lavori: cantiere aperto fino a ottobre

Ripartono i lavori al Ponte Corleone. Da oggi e fino al 6 ottobre sulla direzione di Catania sarà aperto un cantiere per le opere di risanamento della struttura. E’ quanto si evince dall’ordinanza dell’ufficio Mobilità sostenibile del Comune dello scorso 21 luglio. Seppur l'intervento non dovrebbe influire sulla viabilità, si tratta dell'ennesimo stress test per una zona clou della circolazione veicolare cittadina.

In teoria, per gli automobilisti non dovrebbe cambiare nulla perché, la zona di cantiere “rientra nell’area di interdizione al transito veicolare nella zona laterale del ponte evidenziata con segnaletica orizzontale zebrata e jersey in plastica”. Si tratta di una fetta di asfalto larga due metri e venticinque centimetri. Resteranno a disposizione invece la corsia per i veicoli pesanti (3,5 metri) e quella per i veicoli leggeri (3,5 metri). Rimarrà invariata la viabilità nel tratto del Ponte Corleone in direzione Trapani.