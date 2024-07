Il Polo tecnico di via Ausonia si rifà il look: consegnati i lavori di manutenzione e riqualificazione

Interventi sui lastrici solari, risanamento delle strutture intelaiate in cemento armato, sostituzione della pavimentazione in linoleum, rifacimento dei bagni e un servizio di pronto intervento in caso di emergenze. E' quanto previsto nei lavori di manutenzione e riqualificazione del Polo tecnico di via Ausonia, consegnati oggi dal Comune alla ditta che li dovrà eseguire.

I lavori, nell'ambito dell'accordo quadro per la manutenzione degli immobili di competenza, avranno un costo complessivo di un milione di euro. Per l'asessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando, si tratta di "un ulteriore passo in avanti nella riqualificazione degli immobili che ospitano il polo tecnico del Comune dopo la recente riattivazione dell’impianto di climatizzazione, guasto da diversi anni".