La pista ciclabile fra via Villafranca e via Praga diventerà... rossa: lavori per la nuova pavimentazione

Una nuova pavimentazione per la pista ciclabile che collega via Principe di Villafranca a via Praga. Oggi l'Amat ha iniziato i lavori di scarifica dell'asfalto, che verrà sostituito da bitume rosso; saranno inoltre rimpiazzati i cordoli con elementi in gomma e la pista sarà illuminata da pannelli solari. Previsto anche il miglioramento della segnaletica.

L'intervento, cofinanziato dal ministero dell'Ambiente nell'ambito del progetto Primus, costerà 300 milla euro e una volta completato aumenterà la sicurezza per i ciclisti lungo i 3,8 chilometri di percorso che attraversa la città dalla zona del Politeama a quella di viale Strasburgo. Il Rup e progettista dei lavori, che dureranno un mese, è l'ingegnere Mario Scotto che si è avvalso del supporto dell'ufficio comunale alla Mobilità.

"La riqualificazione delle piste ciclabili esistenti - dichiara l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta - è indispensabile se vogliamo offrire serie e sicure alternative all’utilizzo delle auto e rendere Palermo sempre più una città a misura di ciclista, come vvogiono sia i residenti che i turisti. Il progetto di manutenzione e miglioramento della ciclovia Villafranca-Praga è una parte del più ampio progetto di manutenzione dei 50 chilometri di piste ciclabili esistenti e di realizzazione di ulteriori 80, di cui 28 in corso con fondi Pnrr che connetteranno le sedi universitarie e i principali attrattori turistici della città".

"La rete delle ciclovie, il miglioramento della micromobilità elettrica, il ripensamento del car sharing e l’efficientamento del trasporto pubblico locale - conclude l'assessore - sono tutte parti di una medesima idea di città più sostenibile e meno inquinante, che offre ai suoi abitanti e visitatori uno spettro ampio di opzioni di mobilità a misura delle diverse esigenze, preferenze, sensibilità. Dobbiamo sempre di più far dialogare i vari mezzi di trasporto eliminando ogni inutile conflitto tra di loro".