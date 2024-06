Lavori per la pista ciclabile nella zona del Policlinico, divieti di sosta in vista

La zona del Policlinico si appresta a ospitare i lavori per il primo lotto del percorso ciclabile "Costa Sud, stazione centrale, lungofiume Oreto, poli universitari". L'ufficio Traffico del Comune ha infatti emesso un'ordinanza con la quale viene limitata la sosta alle auto sui quattro lati di piazza Francesco Durante dove sarà allestito il cantiere.

Non è ancora chiaro quando sarà dato il via alle opere, di certo c'è che il provvedimento degli uffici comunali ha validità sino al prossimo 5 settembre e comunque fino al completamento degli interventi. I residenti, i commercianti della zona e coloro che hanno la necessità di andare al Policlinico per lavoro, per motivi di salute o per assistere familiari dovranno dunque fare attenzione a non lasciare la macchina in prossimità dei cartelli di divieto di sosta con rimozione coatta che dovranno essere piazzati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori.

Il primo lotto del percorso ciclabile "Costa Sud, stazione centrale, lungofiume Oreto, poli universitari" è già in corso di realizzazione da qualche mese. All'inizio di quest'anno sono comparse le prime strisce per le corsie riservate alle bici in via Oreto. Alla fine degli interventi l'itinerario dovrà coprire la fascia della città dalla stazione centrale fino a viale Regione Siciliana, attraversando per intero, appunto, la via Oreto e dipanandosi anche nell'area che da via del Vespro arriva agli ospedali Policlinico, Civico e Ismett e raccordandosi anche con l'Università.