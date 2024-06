Piscina, via ai lavori alla vasca scoperta: si cercano alternative per le società in attesa dell'impianto al Conca d'Oro

Oggi il via ai lavori alla vasca scoperta, fra qualche settimana quelli nella vasca coperta. Ultimi giorni per atleti e utenti della piscina comunale prima che l'impianto di via del Fante chiuda definitivamente al pubblico per consentire la realizzazione delle opere finanziate con il Pnrr. L'alternativa per non fermare le attività è stata individuata al Conca d'Oro: la società del gruppo Zamparini, che gestisce il centro commerciale, di fatto ha già incassato dal Comune l'ok al permesso per costruire la nuova piscina che sorgerà all'interno di un impianto sportivo polivalente con palestra e campi per varie discipline, ma ci vorranno circa 100 giorni per completare i lavori.

Nell'attesa che apra la piscina del Conca d'Oro le società dovranno trovare una sistemazione temporanea per riprendere, dopo l'estate, le attività agonistiche. I presidenti delle varie squadre sono in contatto costante con l'amministrazione comunale, alla quale hanno sottoposto un piano dei fabbisogni. L'assessorato allo Sport, retto da Alessandro Anello, ha così iniziato la caccia alle piscine disponibili sia nel territorio comunale che in provincia. Ad ospitare le società potrebbero essere alcuni circoli cittadini, impianti come quello del Cus (con cui è previsto a breve un incontro) o quello del Comune di Terrasini. Una corsa contro il tempo per consentire a tutti di potersi allenare e partecipare ai campionati.

La piscina di viale del Fante sicuramente resterà chiusa fino a giugno del 2026: ci vorranno infatti due anni per rimettere a nuovo l'impianto e il cronoprogramma imposto dal Pnrr non ammette ritardi. Per essere al sicuro fino a dicembre 2026 servirà una struttura alternativa, come detto, già individuata al Conca d'Oro.

Per i lavori alla tribuna e ai servizi annessi della piscina comunale scoperta, finanziati con 4,3 milioni, sono stati stimati 563 giorni. Prevista "la realizzazione degli spogliatoi e dei servizi a uso esclusivo della vasca esterna della piscina comunale, la razionalizzazione degli accessi separati per atleti e pubblico e la sistemazione dell'area limitrofa, destinata a parcheggio", fa sapere una nota dell'assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando, che sottolinea "l'avvio dell'opera Pnrr nel rispetto dei tempi" e la necessità di eseguire l'intervento "secondo il cronoprogramma stabilito" in modo tale da "migliorare le condizioni delle strutture sportive e dei servizi offerti".