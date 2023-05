Cambia il traffico in piazza Mondello per lavori alla rete idrica: doppi sensi di marcia, chiusure e divieti di sosta

Dopo i lavori in viale Margherita di Savoia, sono previste nuove modifiche alla viabilità a Mondello. Ma se nel primo caso l'area coinvolta era quella della discesa verso Valdesi, stavolta la zona dei cantieri sarà proprio nel cuore della borgata marinara alla vigilia dell'estate. E per consentire a una ditta, incaricata dall'Amap, di eseguire i lavori alla rete idrica scatterà una rivoluzione del traffico che riguarderà la piazza e i suoi dintorni. Le novità sono contenute in un'ordinanza del servizio Mobilità sostenibile del Comune.

Cosa cambia in piazza Mondello e dintorni

L'intervento è suddiviso in tre fasi, ma alcune prescrizioni saranno valide per tutta la durata delle opere e fino a cessata esigenza. Si tratta dell'istituzione del doppio senso di marcia e del divieto di sosta ambo i lati sia in via Torre Mondello dal civico 8 a piazza Mondello che in piazza Mondello (lato mare) da via Torre Mondello al civico 2 della stessa piazza Mondello. L'ordinanza stabilisce inoltre che i mezzi provenienti dalla via Gallo, avranno l’obbligo di svolta a sinistra in piazza Mondello in direzione mare - all’altezza del civico 24 - e potranno immettersi nella via Torre di Mondello in direzione Palermo.

Le chiusure nelle tre diverse fasi

Per quanto riguarda la prima fase dei lavori, è prevista la chiusura totale al transito: in via Mondello, nel tratto compreso tra la via Terza Compagnia e la via Calpurnio; in via Calpurnio, nel tratto compreso tra via Mongibello e via Mondello; via Delfini, intero tratto (eccetto i residenti); via Terza Compagnia, intero tratto (eccetto i residenti). In piazza Mondello, nel tratto compreso tra la via Terza Compagnia e il civico 24, sarà istituito il senso unico alternato solo per i residenti delle vie Delfini e Terza Compagnia.

Nella seconda fase, chiusura totale ad auto e moto in via Mondello, tra via Calpurnio e via Elpide; senso unico di marcia e istituzione del divieto di sosta in via Calpurnio, tratto compreso tra la via Mondello e la via Mongibello; chiusura al transito eccetto che per i residenti di via Elpide, tra via Mongibello e via Mondello.

Nella terza fase dell'intervento sarà istituito il divieto di sosta, sul lato destro rispetto al senso di marcia, in via Mondello, tra la via Elpide e l'incrocio con via Tolomea; sarà previsto il senso unico di marcia e il divieto di sosta in via Elpide, tra la via Mondello e la via Mongibello.

Quando saranno eseguiti i lavori

L'ordinanza, come di consueto, stabilisce orientativamente l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'emissione del provvedimento firmato lo scorso 12 maggio dal dirigente Sergio Maneri. Nel provvedimento si legge inoltre che "i lavori in questione dovranno essere eseguiti dal lunedi al sabato" e "in tre fasi distinte e separate", quindi non si "potrà dare inizio alla fase successiva senza avere ultimato quella precedente".