L'Orto Botanico cambia look: iniziati i lavori di riqualificazione finanziati dal Pnrr

All’ interno dell'Orto Botanico sono iniziati i primi lavori di riqualificazione finanziati dall’intervento Pnrr per i giardini storici. Così, mentre nel weekend torna la 24esima edizione della Zagara di Primavera, la mostra mercato di florovivaismo molto attesa da tutti i siciliani che tornano ad affollare puntuali i viali dell’orto cittadino, afferente al sistema museale dell’Università di Palermo, i visitatori potrebbero trovare alcune aree transennate.

Come spiega il direttore Rosario Schicchi: “Quello che vedrete è un Orto Botanico work in progress in quanto stiamo attuando diversi interventi che interessano la componente vegetale, la pavimentazione, le vasche, le serre, gli impianti idrici, elettrici e di compostaggio, i camminamenti settecenteschi degli storici quartini di Linneo, nonché il potenziamento delle collezioni vegetali e i servizi, che miglioreranno l'accessibilità e la fruizione dell’Orto da parte del pubblico. Ci scusiamo dunque per la presenza di piccole aree transennate, presto l'Orto sarà più ricco di specie, più sicuro e più fruibile”.