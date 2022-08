VIDEO | Al via i lavori nel sottopasso di via Crispi, Totò Orlando: "Partenza senza ingorghi, speriamo di rispettare i tempi"

Chiusa al transito per 30 giorni la corsia in direzione Cala, poi toccherà a quella lato mare. Nel corso della mattinata la circolazione si è mostrata regolare, complice forse anche il fatto che in molti sono ancora fuori città per le vacanze. Rallentamenti in via Lincoln