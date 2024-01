Via Libertà, martedì via ai lavori per rifare i marciapiedi: ci saranno percorsi per disabili e non vedenti

I marciapiedi di via Libertà verranno smantellati e rifatti di sana pianta, con percorsi tattili per i non vedenti e l'abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili. I lavori di manutenzione straordinaria, in entrambi i lati del tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Notarbartolo, inizieranno martedì prossimo e dureranno almeno sei mesi.

A darne notizia è l'assessorato comunale ai Lavori Pubblici che nell'ambito dell'accordo quadro sulle manutenzioni, ha approvato un progetto esecutivo dell'importo di oltre 1,2 milioni. Soldi che serviranno per cambiare volto a poco più di 12 mila metri quadri di marciapiedi oggi disastrati, con buche profonde, dislivelli e punti senza pavimentazione completamente impercorribili.

Nei lavori - affidati alla stessa ditta che ha messo in sicurezza i sottopassi di via Crispi - è previsto il rifacimento della pavimentazione (9 mila metri quadri), delle orlature, dei cercini (le aiuole dove ci sono gli alberi), la realizzazione di "guide naturali" e percorsi tattili. Il ripristino e il miglioramento dei percorsi pedonali esistenti consentirà di eliminare i pericoli per i pedoni, per chi transita nei marciapiedi di via Libertà con passeggino al seguito, per chi ha una disabilità motoria o visiva.