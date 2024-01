VIDEO | Al via i lavori per rifare i marciapiedi in via Libertà, esultano i residenti: "Finalmente"

Le superfici pedonali saranno ripristinate con percorsi tattili per i non vedenti e l'abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili. Le operazioni verranno effettuate nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Notarbartolo (primo step da via Gioacchino Di Marzo). Nessun particolare disagio alla circolazione nella prima mattinata