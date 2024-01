Marciapiedi dissestati in via Libertà, scattano i lavori e le chiusure: ordinanza del Comune, ecco cosa cambia

Partono domani mattina i lavori di manutenzione straordinaria sui marciapiedi di via Libertà. Le superfici pedonali verranno smantellate e rifatte di sana pianta, con percorsi tattili per i non vedenti e l'abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili. Le operazioni verranno effettuate in entrambi i lati del tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Notarbartolo.

L'Ufficio mobilità del Comune ha diffuso questa mattina attraverso una nota un'ordinanza che ordina "la chiusura al transito pedonale e veicolare temporanea nei tratti di strada interessati dai lavori". Il provvedimento resterà in vigore almeno per i prossimi tre mesi (in base alla durata prevista dei lavori). Il cantiere verrà gestito per fasi - 13 in tutto - e si sposterà di volta in volta da un tratto a un altro, così da evitare chiusure per tutta la durata delle operazioni consentendo sospensioni temporanee in tratti limitati.

LEGGI L'ORDINANZA DEL COMUNE

Nell'ordinanza si precisa che l'esecuzione dei lavori dovrà interessare una corsia riservata per volta. "L'Amat - si legge - in prossimità delle fermate dell'autobus ricadenti nei tratti di cantieri, provvederà allo spostamento delle fermate dandone per tempo comunicazione alla cittadinanza".

Tutte le fasi e i tratti dei lavori:

Tratto 1 - Tra via Notarbartolo e via Di Marzo

Tratto 2 - Tra via G. Di Marzo e via L. Ariosto

Tratto 3 - Tra via L. Ariosto e via M. Rapisardi

Tratto 4 - Tra via M. Rapisardi e via F. Pipitone

Tratto 5 - Tra via F. Pipitone e via G. Giusti

Tratto 6 - Tra via G. Giusti e via G. D'Annunzio

Tratto 7 - Tra via G. D'Annunzio e via F. P. Di Blasi

Tratto 8 -Tra via F. P. Di Blasi e via S. Cuccia

Tratto 9 - Tra via S. Cuccia e via P.pe di Paternò

Tratto 10 - Tra via P.pe di Paternò e via Pasubio

Tratto 11 - Tra via Pasubio (Piazza Esedra Matteotti) e via Vodige

Tratto 12 - Tra via Vodige e viale Lazio

Tratto 13 - Ttra viale Lazio e Piazza Vittorio Veneto