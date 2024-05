Lavori per rifare strada e marciapiedi, chiude per tutta la notte corso Re Ruggero

Chiuderà al traffico stasera e per tutta la notte corso Re Ruggero, nel tratto compreso tra piazza Indipendenza e largo Giuseppe La Grutta. E' quanto deciso da un'ordinanza del Comune per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e aree pubbliche.

Il provvedimento scatterà alle 22 e si protrarrà fino alle 5 di domani mattina. Contestualmente, nelle stesse ore, è stata prevista l'istituzione del senso unico di marcia sempre in corso Re Ruggero, nel tratto compreso tra corso Tukory/via Ernesto Basile e largo Giuseppe La Grutta (ex via Brasa).