Lagalla annuncia: "Svincolo di Brancaccio, giovedì il via ai lavori"

Sono iniziati stamattina i lavori per l’installazione del cantiere che si occuperà del rifacimento dei marciapiedi di via Libertà, da piazza Vittorio Veneto a via Notarbartolo. "Interveniamo su marciapiedi abbandonati da troppo tempo e diventati ormai, in alcuni punti, delle trappole ad esempio per anziani o per chi cammina con dei passeggini - dichiarano il sindaco, Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando -. I lavori proseguiranno a stralci per diminuire il più possibile l’impatto sulla viabilità".

Dopo il rifacimento dei marciapiedi, "sarà il momento di procedere anche con la manutenzione dell’asfalto perché stiamo parlando di uno degli assi più trafficati della città, da dove passano anche numerose linee di trasporto pubblico - proseguono Lagalla e Orlando -. Sulla manutenzione di strade e marciapiedi quella dell’amministrazione resta comunque una prospettiva ad ampio raggio sulla città, senza tralasciare i quartieri periferici perché la città aspetta da anni risposte sulla manutenzione delle strade e noi siamo al lavoro per recuperare i ritardi. Sono già partite, infatti, le progettazioni degli interventi, finanziati con fondi ex Gescal, sui territori di Borgo Nuovo, Zen e Sperone".

E in questa prospettiva, giovedì sarà un’altra giornata importante sul fronte della viabilità con l’inizio dei lavori nel primo svincolo di Brancaccio, lato mare, "un’infrastruttura strategica e anche questa attesa da anni", hanno concluso il sindaco e l'assessore comunale. La prima gara fu infatti avviata nel 1986 ma è rimasta bloccata da lungaggini burocratiche e inchieste giudiziarie. Dopo varie false partenze, i lavori ripresero nel 2012 ma furono interrotti definitivamente nel 2014. Nel giugno del 2023 il progetto esecutivo è stato completato e validato e a ottobre si sono completate le operazioni di gara, con l'individuazione della ditta esecutrice. Gli interventi dovrebbero avere una durata complessiva di 390 giorni. L'opera - secondo le previsioni - sarà dunque consegnata entro la metà del 2025.