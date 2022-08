Partinico, nuovo look per Villa Margherita che riapre al pubblico

Conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria a Villa Margherita, a Partinico, che da ieri ha riaperto i cancelli restituendo alla città "una rinnovata opportunità di fruizione del verde in un contesto ordinato, ripulito e risistemato". Lo rende noto la Commissione straordinaria del Comune che facendo un resoconto sull'utilizzo dei fondi, stanziati grazie alla legge 160/2019 per l'anno 2020, che sono serviti per la cura della vegetazione e la tutela di alcuni alberi centenari, per la riattivazione della fontana e la sistemazione dei servizi igienici.

"Al fine di consolidare la centralità storica di Villa Margherita, il Comune - si legge in una nota - ha anche aderito, su input di questa Commissione, al progetto di finanziamento regionale di cui al decreto assessoriale numero 11 del 21 febbraio 2022, "Lavori di riqualificazione Villa comunale storica Regina Margherita". Progettualità per la quale di recente, ai fini dell'accesso al finanziamento di circa 20 mila euro, è stato inoltrato al competente ufficio regionale il progetto esecutivo cantierabile.