Lavori al via ai Rotoli ma è polemica, l'ex assessore: "Progetto nostro"

I lavori per i 424 loculi temporanei ai Rotoli necessari per placare l'emergenza cimiteriale? "E' frutto del lavoro portato avanti dalla precedente Amministrazione comunale, così come è facilmente riscontrabile dalla relativa documentazione: chi oggi prova a prendersene il merito, facendo credere di aver sbloccato l’iter in appena qualche giorno, prende solamente in giro i cittadini". A dirlo è l’ex assessore ai Cimiteri Toni Sala, dopo l'annuncio di ieri del sindaco Roberto Lagalla.

L'annuncio di Lagalla

"Un segnale concreto alla città con l’obiettivo di restituire una adeguata sistemazione alle salme e dare una prima e concreta risposta a tutti i parenti, costretti a piangere i propri cari in una condizione indecorosa". Così Lagalla ha "battezzato" le opere al camposanto.

Sala: "Progetto già finanziato"

Ma l'assessore della giunta Orlando non ci sta: "Il progetto sui 424 loculi era già finanziato e si attendevano gli ultimi adempimenti burocratici. Per quanto riguarda il progetto su Santa Maria di Gesù, la somma prelevata dal fondo di riserva servirà a finanziare ulteriori sondaggi resi necessari dopo quelli eseguiti dal Coime sull’area parcheggio e solo a quel punto potrà partire il progetto, altro che iter fermo da mesi".

"La verità - conclude Sala - è che la nuova amministrazione, come è normale che sia, sta solo proseguendo sulla strada tracciata dalla precedente giunta: nessun miracolo, nessuna novità, se non la conferma del buon lavoro svolto".