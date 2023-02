Dalla Salgari alla Alagna, iniziati i lavori per l'installare il fotovoltaico in sette scuole

Interventi in sette scuole cittadine. Ad annunciarlo dopo le proteste di questi giorni per via dei riscaldamenti mancanti, è l'assessore con delega all'Istruzione e all’Edilizia scolastica Aristide Tamajo. "In questi giorni è partita l’opera di coibentazione dei soffitti e di installazione di impianti fotovoltaici in sette istituti scolastici palermitani" spiega. Si tratta degli istituti Salgari, Natoli, Alagna, Kolbe, Agostino, Sacco e Vanzetti e Di Vittorio.

L’intervento rientra nell’ambito del Pon Metro. "Ha l’obiettivo - spiega ancora l'assessore - di ridurre i consumi energetici ma soprattutto di far entrare a poco a poco le fonti rinnovabili negli edifici scolastici. Sono convinto che nei prossimi anni, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, potremo lavorare all’efficientamento di tante altre strutture della città, puntando a fornire alle scuole energia pulita e a basso costo".