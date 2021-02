VIDEO | Covid, in Fiera si lavora al nuovo hub per i vaccini: "120 box entro 48 ore"

Operai al lavoro per realizzare il nuovo centro di vaccinazione tra i locali di via Sadat. Previste aree desk di attesa e riposo per i 15 minuti successivi all'inoculazione delle dosi. L'assessore Razza: "Abbiamo bisogno di più dosi, stiamo facendo la nostra parte per reperirli"