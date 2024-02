Viale Regione, al via i lavori notturni sui guardrail: ultimato l'intervento sulla torre faro di via Belgio

Partono i cantieri per la riqualificazione dell’asse viario di viale Regione Siciliana. Il progetto prevede il ripristino e la sostituzione dei guardrail nei tratti dove risultano danneggiate. Per evitare disagi alla circolazione, i lavori saranno suddivisi in zone e si svolgeranno prevalentemente in orari notturni. Inoltre, nell’ottica dell’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione sulla circonvallazione, sono stati ultimati gli interventi alle torri faro sul ponte di via Belgio.

Al contempo, sono in fase di ultimazione i lavori di bonifica post incendio del 25 settembre scorso del sottopasso di via Sardegna. L’intervento congiunto di Rap, Reset e Coime permetterà il ripristino dell’intera area. "Lavori necessari che rappresentano un ulteriore passo avanti per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni" ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando.