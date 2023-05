Lavori per le fontanelle, corsia ristretta e divieti di sosta al Foro Italico

Nuovi scavi in programma nei prossimi giorni in un'area cruciale della viabilità palermitana non lontana dal sottopasso di via Crispi dove sono in corso altre opere. Entro un mese, secondo quanto si legge in un'ordinanza comunale, partiranno infatti i lavori per l'alimentazione delle fontanelle del Foro Italico e sul lato mare della strada sono previsti restringimenti e divieti di sosta. L'intervento sarà eseguito da una ditta per conto dell'Amap.

Il provvedimento del servizio Mobilità riguarda il tratto compreso tra il Kalhesa e la Gelateria Ilardo, percorrendo la direzione che da via Lincoln conduce verso la Cala. Altre due aree di cantiere saranno, sempre sul lato mare, all'altezza di Porta dei Greci e via Giuseppe Romano. L'ordinanza stabilisce la chiusura alla circolazione di auto e moto della porzione di carreggiata in cui saranno svolti i lavori; l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta 0-24, il divieto di transito pedonale nei marciapiedi che dovranno essere delimitati da un percorso protetto.

L'Amap, stabilisce ancora il provvedimento, dovrà eseguire gli interventi impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Le opere potranno essere effettuate anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi e di notte. I lavori dovranno partire entro 30 giorni dall'emissione dell'ordinanza datata 10 maggio. La stessa ordinanza sarà valida per un mese dall'inizio degli scavi. Come previsto per legge in questi casi, 48 ore prima dell'avvio del cantiere dovranno essere sistemati i cartelli stradali per informare i cittadini.